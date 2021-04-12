Киев, , 14:45 — REGNUM Добиваться переговоров «нормандского формата» — это ломиться в открытую дверь, чтобы такие переговоры продолжились, Киев просто должен сделать то, о чем в этом формате уже договорились, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 12 апреля, комментируя высказывания Юлии Мендель, пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщалось ранее, Мендель заявила, что Украина «не планирует» наступление в Донбассе и что к миру могут привести только переговоры, а потому в Киеве «добиваются переговоров «нормандского формата»».

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« Что сейчас говорить о том, что в Киеве есть «стойкое убеждение, что к миру приведут только переговоры»? Переговоры уже «привели к миру» в 2015 году, когда в Минске были подписаны соответствующие документы. Я поставил «привели к миру» в кавычки, потому что украинская сторона тот мирный план не выполняет. И вместо этого стягивает в Донбасс войска.

Точно так же «добиваться переговоров «нормандского формата» — это ломиться в открытую дверь. Чтобы они продолжились, Киев просто должен сделать то, о чем договорились в этом формате на прошлой встрече руководителей Германии, России, Украины и Франции. Но он эти договорённости не выполняет. Более того, ВСУ обстреливают территории ДНР и ЛНР из запрещенного «Минском-2» оружия, а президент Зеленский делает ставку на втягивание в этот конфликт НАТО.

Именно нежелание Владимира Зеленского выполнять Минские соглашения 2015 года, неготовность признать Донецк и Луганск стороной конфликта и, соответственно, переговоров, отказ вообще говорить с их представителями и служит причиной продолжения конфликта и военных действий вот уже на протяжении шести лет.