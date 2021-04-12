Варшава, , 14:46 — REGNUM Окружной суд Варшавы отпустил из-под стражи бывшего министра транспорта Польши и экс-руководителя украинского госпредприятия «Укравтодор» Славомира Новака. Об этом сообщил 12 апреля польский интернет-ресурс RMF24.

Суд отклонил ходатайство прокурора Яна Дрелевского, который просил продлить экс-чиновнику содержание под стражей ещё на три месяца.

Прокурор считал, что подозреваемого следует оставить в СИЗО из-за того, что ему грозит 15 лет лишения свободы, а также из-за возможного процессуального мошенничества. Прокуратура намерена обжаловать решение суда.

Напомним, Новака подозревают в коррупции, а также организации преступной группы с целью отмывания денег. Бывший чиновник был задержан в Польше в июле 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Европейской народной партии и экс-премьер-министр Польши Дональд Туск назвал Новака «политическим заключённым», которого специально держат в тюрьме, чтобы он дал нужные показания и сделал громкие политические заявления.

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