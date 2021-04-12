Таллин, , 14:43 — REGNUM Выдавливание силовыми методами митинга противников ношения масок, вакцинации и ограничений от стен парламента в столице Эстонии является доказательством решимости властей страны покончить с общественными протестами по данной теме в ближайшее время.

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Об этом говорят многочисленные комментарии в социальной сети Facebook Эстонии к новостям о событиях 11 апреля. Воскресная акция у стен парламента страны Рийгикогу оказалась одной из самых многочисленных за последнее время, как и представительство правоохранительных органов на ней. Полиция впервые задержала сразу пять ее участников, ее представители заявили участникам митинга о готовности применять спецсредства подавления.

«Полиция вытеснила протестующих с Тоомпеа на площадь Вабадузе, где их встретил спецназ (это такие зеленые человечки в масках). Остается только догадываться, сделано это в заботе о здоровье протестующих или потому, что они мешали депутатам Рийгикогу наслаждаться благами цивилизации», — заявил по этому поводу известный эстонский публицист, главный редактор издания «Столица» таллинской мэрии Александр Чаплыгин.

Комментарии к его сообщению отличались куда большей остротой. «Да, в истории Эстонии — это не первый апрель, к сожалению (в апреле 2007 года власти Эстонии жестко разогнали массовую акцию протеста против раскопок братского захоронения красноармейцев в Таллине и демонтажа памятника «Бронзовый солдат» — ИА REGNUM)», — написала Ольга Чиронова.

«Пусть эти зелёные человечки не думают, что эта система, которую они обслуживают, пощадит их и их семьи, нет… И детям их детей жить в той же диктатуре. Какое будущее они защищают?» — заявила Елена Jelena.

Сергей Чернов констатировал: «Всё что надо знать о демократии в Эстонии. Чуть что — зеленые человечки, эстонские». А Андрей Харновский отметил: «Классика: кто сильнее, тот и прав». Светлана Яникова добавила: «Теперь под ковид-диссидентов всех, кто против властей, подведут и объявят врагами народа».