Стокгольм, , 14:43 — REGNUM Шведский стартап Meteor Interceptor оснастил модель Ford Crown Victoria 27-литровым мотором Rolls-Royce Meteor V12 с двойным турбонаддувом. Видео с машиной размещено на канале The Meteor Interceptor в YouTube.

«Автомобиль представляет собой старенький полицейский перехватчик Ford Crown Victoria, привезённый из Калифорнии. Двигатель — 27-литровый (1647 куб. см) V12. Двигатель является родственником мотора Rolls Royce Merlin, который использовался в истребителях Spitfire», — сообщается на сайте компании.

Специалисты стартапа первоначально хотели использовать 37-литровый двигатель Rolls-Royce Griffon от истребителя Spitfire, но в конечном итоге решили оснастить авто 27-литровым агрегатом.

Машина дополнительно получила два массивных турбонагнетателя и нестандартный блок управления мотором. В итоге производительность модели выросла с 550 л. с. до 2500 «лошадей» (3000 об/мин). В настоящее время ведутся работы по увеличению этого показателя до 4000 об/мин.

Ожидается, что максимальная скорость автомобиля составит 320 км/ч.

Ранее специалисты КамАЗа приступили к испытаниям нового газового мотора Р6 мощностью 700 «лошадей», предназначенного для тягача «КамАЗ-54 901».

Читайте также: Тюнеры увеличили мощность мотора McLaren 765LT