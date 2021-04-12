Брюссель, , 14:42 — REGNUM Европейский союз обеспокоен обострением ситуации в Донбассе и данный вопрос будут обсуждать главы МИД стран — участниц объединения 19 апреля на неформальном заседании. Об этом 12 апреля рассказал на брифинге представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Украина будет в повестке дня видеоконференции глав МИД. Мы очень внимательно и с серьезной озабоченностью следим за развитием ситуации», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг проведет 13 апреля в Брюсселе встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.