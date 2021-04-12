Вашингтон, , 14:39 — REGNUM Активисты польской диаспоры в США во главе с Тадеушом Антоняком написали президенту страны Джо Байдену открытое письмо, в котором просят его помочь «честному и открытому расследованию» обстоятельств и причин Смоленской авиакатастрофы 2010 года, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский. Об этом сообщает Polskie Radio.

Авторы начинают письмо с подробного описания имеющихся данных о трагедии, в том числе пишут о смерти президента Леха Качиньского, которого они изображают «провидцем, мобилизующим мировых лидеров против России».

Далее они обвиняют российское руководство в «распространении неправдивой информации о катастрофе».

«Мы рассчитываем, что поддержка американского президента заставит Россию вернуть присвоенные доказательства и будет способствовать честному и открытому расследованию, раскрывающему виновных. Такая поддержка отвечает общим интересам и находится в духе хорошо развитого сотрудничества между Польшей и США, особенно в последние годы», — подчеркивают авторы письма.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля 2010 года экипаж президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение недалеко от Смоленска. Помимо президента тогда погибли: Владислав Стасяк — руководитель Канцелярии президента Польши, Анджей Кремер — заместитель министра иностранных дел, Томаш Мерта — заместитель министра культуры, Славомир Скшипек — глава Национального банка Польши. Также погибли и представители руководства Вооруженных сил, парламента, а также религиозные и общественные деятели.