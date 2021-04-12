Москва, , 14:38 — REGNUM Предложения о продлении выходных в период майских праздников не выносились на обсуждение Российской трёхсторонней комиссии. Об этом РИА Новости заявил замглавы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

«Если что-то менять, то, очевидно, может быть, в отношении этих [рабочих] дней [между 1 мая и 9 мая], не трогая притом новогодние праздники. Но это опять-таки все предложения, которые имеет смысл обсуждать на площадке Российской трехсторонней комиссии… Но на РТК это ничего не выносилось», — сказал Шершуков.

По его словам, в 2021 году подобные изменения с майскими выходными «уже фактически невозможны, уже всё утверждено».