Екатеринбург, , 14:38 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура ведёт проверку по факту стрельбы из свадебного кортежа. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Доследственную проверку ранее начал отдел полиции №1. Её проведение находится на прокурорском контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, стрельба произошла 9 апреля на улице Шевченко. Один из граждан выстрелил из машины в воздух примерно семь раз.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге участник свадебного кортежа устроил стрельбу