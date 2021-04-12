Екатеринбург, 12 апреля 2021, 14:38 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура ведёт проверку по факту стрельбы из свадебного кортежа. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Доследственную проверку ранее начал отдел полиции №1. Её проведение находится на прокурорском контроле.
Как сообщало ИА REGNUM, стрельба произошла 9 апреля на улице Шевченко. Один из граждан выстрелил из машины в воздух примерно семь раз.
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