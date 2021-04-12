Черкесск, , 14:36 — REGNUM В Карачаево-Черкесии проходят лечение в ковидных госпиталях всего 132 жителя региона. Остальные заразившиеся лечатся амбулаторно ввиду относительно спокойного течения болезни, сообщили 12 апреля в региональном оперативном штабе.

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Всего в республике в настоящее время насчитывается 226 «активных» больных. Число новых случаев заражения коронавирусом в сутки не превышает в последние недели 16. За прошедший день положительные тесты выявлены у 11 жителей региона. Общее число носителей коронавируса за все время пандемии составило 19 839 человек.

Из них выздоровели 19 540 человек, в том числе 58 — за прошедший день. Не удалось спасти врачам 73 жителя Карачаево-Черкесии.