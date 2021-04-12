Тирана, , 14:41 — REGNUM В Албании 11 апреля в результате обследования 2684 человек выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 517 пациентов выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

По данным министерства, всего в Албании выявили 128 393 случая заражения коронавирусом. 97 723 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2317 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них семь человек — за последние сутки.

После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 28 383. Две трети случаев приходится на Тирану — 19 959. На стационарном лечении находится 221 пациент.

Уже месяц число пациентов, проходящих лечение в больничных учреждениях, сокращается.

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании за сутки выявили 286 носителей коронавируса