Элиста, , 14:35 — REGNUM Республика Калмыкия готовится отметить 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Все мероприятия будут проведены с учётом всех санитарных норм, обратил внимание глава Калмыкии Бату Хасиков.

В частности, принято решение поздравить каждого фронтовика в индивидуальном порядке и с учётом состояния их здоровья. Сегодня в республике проживает 27 непосредственных участников сражений Великой Отечественной войны.

С соблюдением социальной дистанции состоится марш «Бессмертного полка», будет организовано прохождение колонны военной и специальной техники, запланированы молодёжные патриотические акции.

В преддверии Дня Победы в порядок приведут все воинские мемориалы, расположенные на территории Калмыкии.