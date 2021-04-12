Энгельсский район, Саратовская область, , 14:32 — REGNUM Очевидцы заметили и сняли на видео кортеж с лимузином «Аурус», следующий по дороге в Саратовской области, сообщает 12 апреля интернет-газета «Четвёртая власть».

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Авторы заметки полагают, что в составе кортежа могут находиться высокопоставленные члены совещания, которое пройдёт в Энгельсе в новом Парке покорителей космоса. Его проведёт президент России Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин планирует возложить цветы к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину в Энгельсе.

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