12 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

По принятому графику переговоры в Вене по иранскому ядерному соглашению (СВПД) должны завершиться через два месяца, накануне президентских выборов в Иране. Из Вашингтона идут сигналы о возможном снятии санкций в отношении Тегерана. Иран будет воздерживаться от принятия каких-либо компромиссных решений, уступая инициативу Вашингтону. Отсюда вопрос: кому же выгоден теракт в Натанзе, который может сорвать переговоры по иранской ядерной программе?

Станислав Тарасов, , 16:00 — REGNUM



Ядерная программа Ирана Иван Шилов © ИА REGNUM

Когда появились сообщения о том, что в Вене начались переговоры, организованные Совместной комиссией Ирана и международной «пятеркой» (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия) по реализации иранского ядерного соглашения (СВПД), что их начало странным образом совпало с тем, что одновременно в Иране начались испытания усовершенствованных центрифуг IR-9, используемых для обогащения урана, у экспертов возникло множество вопросов.

Один из них: почему в Тегеране решили в этот момент использовать тактику силового давления, тогда как дипломатия предпринимала невероятные усилия для того, чтобы определить конкретные меры, которые должны быть приняты США и Ираном для восстановления полного выполнения СВПД. Существует версия, циркулирующая среди западных экспертов, согласно которой Тегеран «был вынужден предпринять такой шаг под давлением так называемых консерваторов, выступающих против каких-либо договоренностей с Вашингтоном по ядерной программе». Тем не менее переговоры в Вене завершились в целом позитивно, хотя прямых ирано-американских контактов не произошло. Главное в том, что можно было говорить об официальном начале переговоров, пусть и непрямых, между США и Ираном по вопросу восстановления СВПД. К тому же были образованы две экспертные комиссии — по снятию санкций и по ядерным вопросам, которым поручено составить перечень шагов («дорожную карту») для возвращения к полному выполнению ядерной сделки.

АЭС «Бушер» в Иране Tasnim News Agency

Это открывает возможность обсуждать возникающие проблемы в иных переговорных форматах и с участием других стран Ближнего Востока, включая Израиль. Кстати, накануне венских переговоров в Израиле с визитом побывал министр обороны США Ллойд Остин, который провел переговоры с руководством страны и информировал его о позиции Вашингтона, которую он будет занимать в Вене по иранской ядерной программе. При этом министр обороны Израиля Остин Ганц сказал следующее: «Мы будем работать с нашими американскими союзниками над тем, чтобы любое новое соглашение с Ираном защищало жизненно важные интересы мира, Соединенных Штатов, предотвращало угрозы, волнения в нашем регионе и защищало Государство Израиль». В Тель-Авиве понимают, что США, и нее только они одни, не намерены «прокладывать путь к появлению у Ирана ядерного оружия». Поэтому складывалось устойчивое ощущение того, что Израиль объективно заинтересован в успешности венского переговорного процесса.

Но произошло другое. После непрямых американо-иранских переговоров в Вене, которые демонстрировали «прогресс и сдержанный оптимизм», сообщений, что следующая встреча намечена на 14 апреля, на иранском объекте в Натанзе произошла авария. Тегеран квалифицировал это событие как «теракт», а The New York Times со ссылкой на свои источники утверждает, что «он был организован израильской стороной». По версии источников газеты из числа сотрудников разведки, ущерб «был нанесен мощным взрывом, им полностью разрушило независимую и хорошо охраняемую внутреннюю энергосистему, обеспечивающую работу подземных центрифуг, обогащающих уран». На возобновление работы в Натанзе может потребоваться не менее десяти месяцев. Многие израильские и иранские СМИ подхватили эту версию, хотя она содержит в себе серьезные методологические изъяны.

Если за терактом в Натанзе действительно стоит «Моссад», то Тегеран должен признать это событие из ряда вон выходящим. Для проведения таких действий потребовалась бы серьезная сеть с оперативными возможностям внутри страны. Но дело в другом: эта атака усиливает власть сторонников жесткой линии в Иране, выступающих против переговоров с США, и ослабляет так называемых умеренных или либеральных лидеров во главе с президентом Хасаном Рухани. Если это так, то интересы иранских консерваторов с интересами «Моссада» по срыву венского переговорного процесса совпадают. Не случайно глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф выступил с предупреждением, что элите и иранскому народу «нужно быть внимательными, чтобы не попасть в хитрую ловушку, созданную израильскими властями». Правда, причастность к этим событиям последних еще нужно доказать.

Хасан Рухани Kremlin.ru

Судьба ядерного соглашения с Тегераном остается неопределенной еще и в силу того, что многое происходит за дипломатическими кулисами. Неясны, например, истинные причины того, почему премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявляет, что его страна «не станет себя связывать новой сделкой с Ираном». Что его не устраивает в американской позиции и почему Тегеран накануне переговоров начинает играть на повышение ставок, вводя в эксплуатацию усовершенствованные центрифуги? В то же время ни в США, ни в Иране не ожидали и не ожидают быстрого прорыва в переговорах, которые начались в Вене при посредничестве дипломатов из Великобритании, Китая, Франции, Германии и России.

По принятому графику переговоры должны завершиться через два месяца, накануне президентских выборов в Иране. Вашингтон сигнализирует о том, что США, возможно, ослабят некоторые санкции в отношении Тегерана, помимо тех, снятие которых было предусмотрено в первоначальном варианте СВПД. Однако всё идет к тому, что за два месяца до выборов Рухани и Зариф будут воздерживаться от принятия каких-либо компромиссных решений, уступая инициативу Вашингтону. Отсюда вновь вопрос: кому же выгоден теракт в Натанзе, который может сорвать переговоры по иранской ядерной программе?