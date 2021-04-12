Санкт-Петербург, , 14:34 — REGNUM Кровля горящего здания завода «Невская мануфактура» в Петербурге обрушилась в результате пожара. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

«В здании происходит горение четырех этажей по всей площади, произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий», — уточнили в ГУ МЧС.

Напомним, около 12:00 мск на Октябрьской набережной, д. 50, загорелось историческое здание завода «Невская мануфактура». Пламя занялось в кирпичном шестиэтажном нежилом здании размером 35×150 метров.

К ликвидации пожара привлечено 43 единиц техники и 221 человек личного состава оперативных служб, в том числе от МЧС: 28 единиц техники и 126 человек личного состава.

Читайте также: В охваченной огнём «Невской мануфактуре» в Петербурге погиб пожарный

«Сведения о пострадавших на данный момент уточняются», — отметили в ГУ МЧС. Ранее источник сообщил ИА REGNUM, что при тушении огня погиб один пожарный, еще двое пострадали.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура начала проверку в связи с пожаром на заводе в Петербурге