Бишкек, , 14:30 — REGNUM Правительство Киргизии договорилось с частными клиниками и лабораториями о снижении стоимости проведения ПЦР-тестов на коронавирус на 30%. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Артем Новиков на заседании республиканского оперативного штаба.

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По его словам, теперь за каждый тест киргизстанцы будут платить не 2300 сомов (2090 рублей), как это было раньше, а только 1600 сомов (1450 рублей).

Также чиновник отметил, что в некоторых частных медицинских центрах будет снижена стоимость услуг компьютерной томографии и цифровой рентгенографии на 20%.

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