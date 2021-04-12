Токио, , 14:30 — REGNUM Президент Nintendo Сюнтаро Фурукава в интервью Nikkei заявил, что компания в дальнейшем планируют заниматься созданием и развитием новых оригинальных франшиз. Об этом 12 апреля сообщает «Игромания».

При этом компания не планирует забрасывать уже существующие франшизы, чтобы оставаться конкурентоспособной. Фурукава также заявил, что Nintendo постоянно разрабатывает идеи для новых консолей, но их пока не получается реализовать из-за технологических и финансовых ограничений.

Напомним, в Сети появилась информация о том, что прямо сейчас Nintendo разрабатывает новую более мощную версию консоли Nintendo Switch. Её релиз ожидается уже в конце 2021 года.

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