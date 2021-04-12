Белград, , 14:36 — REGNUM Почтовую марку в честь 60-летия первого полёта человека в космос выпустили Почта Сербии и российская госкорпорация «Роскосмос». Церемония гашения марки прошла 12 апреля в Музее сербской почты в Белграде.

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На марке «60 лет полета человека в космос» изображены первые космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов, а также первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Руководство почты Сербии направит наборы марок в подарок президенту России Владимиру Путину и сербскому президенту Александру Вучичу.

Номинал почтовой марки — 85 сербских динара, что соответствует примерно 66 российским рублям. Тираж марки — 10 тыс. экземпляров.

Как сообщало ИА REGNUM, марку в память о полёте Юрия Гагарина, который состоялся 12 апреля 1961 года, также выпустят в Израиле.

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