Пхеньян, , 15:06 — REGNUM В Северной Корее могут заниматься модификацией баржи с погружным стендом для испытания ракет. Об этом сообщает американский портал 38 North.

Согласно спутниковым снимкам, сделанным 10 апреля, со стенда на верфи Синпхо на восточном побережье удалён транспортно-пусковой контейнер для ракеты.

По мнению экспертов, причиной удаления могут быть техническое обслуживание или замена пусковой рамы для размещения более крупных баллистических ракет.

Ранее представители Центра стратегических и международных исследований сообщили о перемещении баржи с погружным стендом для испытания ракет.

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