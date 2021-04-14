Пожар в здании «Невской мануфактуры» и его последствия — все новости
Сообщение о возгорании на территории «Невской Мануфактуры» на Октябрьской набережной, 50 поступило на пульт дежурного 12 апреля в 12:35 мск.
Читайте подробнее: В Петербурге горит историческое здание «Невской Мануфактуры»
Центр Санкт-Петербурга заволокло дымом от пожара, а по районам города распространился запах гари из-за горящего исторического здания «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной, 50, передает корреспондент ИА REGNUM.
Из горящего производственного здания «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге эвакуированы 40 человек персонала.
В охваченной огнём «Невской мануфактуре» в Петербурге погиб пожарный.
Здание Невской мануфактуры было основано еще в 40-х годах 19-века.
Пожар не утихает.
Сейчас в нем размещается производство ПВХ-лодок «Англер».
Дороги Санкт-Петербурга днем 12 апреля встали в нехарактерные для этого времени суток пятибалльные пробки из-за пожара в «Невской мануфактуре» на Октябрьской набережной, ремонта Литейного моста и похорон театрального режиссера Рудольфа Фурманова.
Читайте подробнее: Петербург встал в пробках из-за пожара, ремонта и похорон
Прокуратура начала проверку в связи с пожаром на заводе в Петербурге.
Многокилометровая пробка образовалась на Октябрьской и Малоохтинской набережных Санкт-Петербурга из-за пожара в историческом здании завода «Невская мануфактура».
Об этом: Многокилометровая пробка образовалась на набережных Петербурга из-за пожара
Пожар в «Невской мануфактуре».
Видео: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
Площадь пожара на «Невской мануфактуре» увеличилась до 4000 квадратов.
Огонь тушат более 300 человек и почти 70 единиц техники.
Пожар в «Невской мануфактуре».
Видео: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
Пожарных вывели из горящего здания «Невской мануфактуры» в Петербурге из-за угрозы обрушения.
Пожар в «Невской мануфактуре».
Видео: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
Пожар в «Невской мануфактуре».
Видео: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
В тушении планируется задействовать вертолёт.
Большой пожар в историческом здании завода «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Невском районе Санкт-Петербурга вызвал волну обсуждений как среди обитателей жилых домов вблизи ЧП, так и соседних районов. Так, многочисленные пользователи социальных сетей вспомнили, что ранее не раз обсуждался вопрос о возможной застройке этой привлекательной территории у берега Невы многоэтажными жилыми комплексами.
Об этом: «Подожгли, чтобы снести»: соцсети обсуждают пожар на «Невской мануфактуре»
Как сообщает корреспондент ИА REGNUM с места ЧП, на горящей «Невской мануфактуре» слышны взрывы. Работники предприятия выносят баллоны с неизвестным содержимым. Только что над зданием прошли пожарные вертолеты.
Два спасателя погибли при тушении пожара в производственном историческом здании «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной в Невском районе Санкт-Петербурга.
Об этом: Возросло число жертв пожара в «Невской мануфактуре» в Петербурге
Следственный комитет России начал проверку по факту пожара в здании «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.
Подробности в материале: СКР начал проверку по факту пожара в здании «Невской мануфактуры»
Спасатели ищут пожарного, который пропал без вести в горящем здании «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной в Петербурге. Об этом 12 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Подробности в материале: Спасатели ищут пожарного, пропавшего в «Невской мануфактуре»
К тушению горящего завода «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Петербурге привлечен пожарный вертолет Ка-32. На месте ЧП работают более трехсот сотрудников оперативных служб.
Видео с места пожара: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
Обрушение кровли и межэтажных перекрытий в горящем здании «Невской мануфактуры» произошло на площади 1500 кв. метров. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
Подробности в материале: Стала известна площадь обрушения в «Невской мануфактуре» в Петербурге
Десятикратное превышение предельных концентраций опасных веществ зафиксировано в воздухе Санкт-Петербурга из-за пожара на фабрике «Невская мануфактура». Об этом 12 апреля ИА REGNUM сообщил руководитель рабочей группы по общественному контролю за федеральными проектами по направлению «Отходы» Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ Сергей Грибалев.
Об этом: Превышение опасных веществ зафиксировано в Петербурге из-за пожара — эколог
Площадь пожара в горящем здании фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной, д. 50 в Петербурге достигла 10 тысяч квадратных метров. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Ранее сообщалось о том, что площадь пожара составляет 4000 кв. м.
Читайте подробнее: Площадь пожара на фабрике в Петербурге достигла 10 тысяч кв. метров
Сотрудниками ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в связи с гибелью пожарного при ликвидации ЧП на фабрике «Невская мануфактура» 12 апреля.
Читайте также: Возбуждено дело из-за гибели пожарного на «Невской мануфактуре»
Трассу автобусного маршрута № 5 в Петербурге временно изменили из-за масштабного пожара на фабрике «Невская мануфактура» в Невском районе. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе организатора перевозок.
Читайте подробнее: Маршрут автобуса №5 в Петербурге временно изменили из-за горящей фабрики
Вертолёт МЧС России сбросил более 30 тонн воды на горящую уже шесть часов фабрику «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге.
Читайте подробнее: Вертолёт МЧС сбросил более 30 тонн воды на горящую фабрику в Петербурге
МЧС опровергло гибель второго пожарного при тушении огня на фабрике «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, сообщает 12 апреля пресс-служба ведомства.
Читайте подробнее: МЧС опровергло гибель второго пожарного на горящей фабрике в Петербурге
Вертолеты Западного военного округа (ЗВО) помогут службам МЧС тушить масштабный пожар на фабрике «Невская мануфактура».
Читайте также: Армейские вертолеты помогут тушить пожар в «Невской мануфактуре»
Работников и постояльцев хостела, расположенного вблизи горящей фабрики «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге, эвакуировали.
Об этом: Постояльцев хостела вблизи горящей фабрики эвакуировали в Петербурге
Из-за сильных порывов ветра огонь с полыхающего шестой час здания фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Петербурге перекинулся на рядом стоящий хостел.
Читайте также: Огонь с горящей фабрики в Петербурге перекинулся на хостел
Родственникам пожарных, пострадавших в результате пожара на фабрике «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге, понадобилась психологическая помощь.
Подробности в материале: Родственникам пострадавших пожарных в Петербурге помогают психологи
В Петербурге постояльцев, эвакуированных из хостела «Мэрибэль», загоревшегося рядом с фабрикой «Невская мануфактура», временно разместили на базе школы №350 и гимназии №498. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
Об этом: Жильцов загоревшегося от фабрики хостела в Петербурге разместили в школах
В результате крупного пожара в здании фабрики «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге пострадали шесть человек, из них один человек погиб, четыре человека госпитализированы. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе Минздрава.
Читайте также: Шесть человек пострадали при пожаре на фабрике «Невская мануфактура»
Вертолеты завершили работу по тушению здания фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Петербурге. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Подробности в материале: Вертолеты завершили работу по тушению фабрики в Петербурге
В петербургском гарнизоне пожарной охраны объявлен сбор личного состава, свободного от несения службы, из-за пожара на фабрике «Невская мануфактура», продолжающегося уже более девяти часов.
Читайте подробнее: В петербургском гарнизоне пожарной охраны объявлен сбор личного состава
Петербургские пожарные нашли обгоревшее тело в сгоревшем здании фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной, 50. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Об этом: Пожарные нашли обгоревшее тело на пепелище «Невской мануфактуры»
Пожар на территории фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге начался в арендуемых помещениях на верхних этажах здания. Там арендатор занимался производством резиновых лодок. Об этом 12 апреля сообщил изданию «Фонтанка» собственник здания.
Об этом: Пожар на «Невской мануфактуре» в Петербурге возник в арендуемых помещениях
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал на место самого крупного за последние годы пожара на Октябрьской набережной, где 12 апреля с 12 часов пожарные продолжают борьбу с пожаром на фабрике АО «Невская мануфактура».
Об этом: Беглов заявил о необходимости восстановить здание «Невской мануфактуры»
Усилиями сотен сотрудников МЧС и военных вертолётчиков локализован пожар на фабрике «Невская мануфактура» в Невском районе Санкт-Петербурга.
Об этом: После десяти часов борьбы пожар на «Невской мануфактуре» локализован
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга — подразделение городской администрации — подготовил заявление о преступлении в УМВД по Невскому району города из-за пожара на фабрике «Невская мануфактура». На Октябрьской набережной огонь уничтожил несколько зданий — объектов культурного наследия регионального значения, сообщили 12 апреля в пресс-службе ведомства.
Читайте также: Смольный обратится в полицию из-за пожара на фабрике «Невская мануфактура»
Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, к ликвидации пожара в здании фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной, д. 50 были привлечены 69 единиц техники и 347 человек личного состава, в том числе три вертолета. В 23:27 мск 12 апреля ранг пожара был понижен до номера 3. Продолжаются работы по проливке и разборке конструкций. «В ходе тушения пожара пострадали три сотрудника МЧС и один огнеборец погиб, сведений о других пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.
Участок Октябрьской набережной Санкт-Петербурга до сих пор закрыт из-за пожара, который произошел 12 апреля на территории фабрики «Невская мануфактура». Движение в этой части Невского района сильно затруднено.
Читайте подробнее: Участок Октябрьской набережной Петербурга до сих пор закрыт из-за пожара
В Санкт-Петербурге в рамках уголовного дела о пожаре и гибели сотрудника МЧС во время тушения пожара в здании АО «Невская мануфактура» задержаны генеральный директор акционерного общества и его заместитель. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе СК РФ.
Читайте подробнее: В Петербурге задержаны гендиректор «Невской мануфактуры» и его заместитель
Пожарные в Петербурге продолжают тушить фабрику «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной, 50, которая загорелась днем 12 апреля. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Об этом: Пожарные продолжают тушить фабрику «Невская мануфактура» в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга и руководство МЧС России обратились с предложением к президенту России о представлении к госнаградам сотрудников ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, пострадавших при тушении пожара на фабрике «Невская мануфактура».
Подробности в материале: Тушивших «Невскую мануфактуру» пожарных представят к наградам
Состояние двух пожарных, пострадавших при тушении здания фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной Петербурга, оценивается врачами как тяжёлое. Еще один пожарный, который получил ожог рук, находится на амбулаторном лечении.
Читайте подробнее: Двое пострадавших при пожаре в Петербурге находятся в тяжелом состоянии
Бушевавший в течение суток огонь полностью уничтожил здание фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге. От горевшего корпуса остался лишь остов. Об этом 13 апреля сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Андрей Литовка.
Читайте подробнее: Огонь полностью уничтожил здание фабрики «Невская мануфактура» в Петербурге
Для сотрудников МЧС, занимающихся ликвидацией последствий пожара на фабрике «Невская мануфактура», администрация Невского района силами комбината социального питания «Волна» организовала горячее питание. На месте ЧП сейчас задействовано 150 человек.
Генеральная прокуратура Российской Федерации контролирует проведение прокуратурой Санкт-Петербурга проверки в связи с пожаром в здании фабрики «Невская мануфактура».
В крупном пожаре в задании фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной, 50 в Санкт-Петербурге погиб командир отделения пожарно-спасательной части (ПСЧ) № 64 Илья Белецкий.
Читайте подробнее: ГУ МЧС по Петербургу рассказало о гибели пожарного в «Невской мануфактуре»
Врачам НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе в Санкт-Петербурге удалось стабилизировать состояние здоровья пожарного, который 12 апреля был доставлен в медучреждение с 60% ожогов тела с места пожара на территории фабрики «Невская мануфактура».
Читайте также: Состояние петербургского пожарного, получившего 60% ожоги, остается тяжелым
Ранг масштабного пожара на фабрике «Невская мануфактура» в Петербурге, начавшегося около полудня 12 апреля, только вечером 13 апреля удалось снизить до минимального первого номера, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
Читайте подробнее: Ранг пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге снижен до минимального
Здание сгоревшей «Невской мануфактуры» могут восстановить под офисы и лофты, рядом построят жилой комплекс, — пресс-служба строительной компании «БФА-Девелопмент».
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу поблагодарило добровольцев общественных организаций и неравнодушных горожан, которые на безвозмездной основе организовали сбор воды и питания для спасателей на месте происшествия.
Сотрудники ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу в среду, 14 апреля, продолжают работу на месте самого масштабного за последние годы пожара на территории фабрики «Невская мануфактура», который начался около полудня 12 апреля.
Читайте также: Пожарные продолжают тушить завалы на «Невской мануфактуре» в Петербурге
ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу обнародовало уточнение по пожару в Невском районе. По состоянию на 14 апреля в производственном здании размерами 35×150 метров происходит тление в завалах на площади 150 кв. метров.
К ликвидации пожара от РСЧС привлечено девять единиц техники и 37 человек личного состава, в том числе от от МЧС — шесть единиц техники и 30 человек личного состава.
Похороны сотрудника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Ильи Белецкого, погибшего 12 апреля при тушении масштабного пожара на фабрике «Невская мануфактура», состоятся в четверг, 15 апреля, на Серафимовском кладбище Петербурга.
Читайте подробнее: Погибшего в Петербурге пожарного похоронят 15 апреля
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга во время начала пленарного заседания городского парламента 14 апреля почтили минутой молчания память пожарного Ильи Белецкого, погибшего при тушении пожара на фабрике «Невская мануфактура» 12 апреля.
Трагический пожар на фабрике «Невская мануфактура» в Петербурге еще раз напомнил о необходимости строжайшего соблюдения правил противопожарной безопасности. Об этом заявил 14 апреля спикер городского Заксобрания единоросс Вячеслав Макаров. Кроме того, он подчеркнул, что нельзя допустить застройки территории исторического комплекса фабрики жилыми домами, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Из сообщения ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу: «Спустя почти десять часов пожар был локализован, а к семи утра его ранг был понижен до № 1-БИС. Вот только ценой тому стала жизнь одного из огнеборцев — командира отделения пожарно-спасательной части № 64 Ильи Белецкого».
Одного из двух госпитализированных пожарных, пострадавших при борьбе с огнем на «Невской мануфактуре» в Петербурге, выписали из больницы на амбулаторное лечение. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
Читайте также: Пострадавшего на «Невской мануфактуре» пожарного выписали домой
Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко поблагодарила петербургских пожарных за тушение пожара на территории фабрики «Невская мануфактура» и высказала сочувствие в связи с гибелью сотрудника МЧС и наличием пострадавших пожарных.
Читайте также: Матвиенко отметила пожарных, боровшихся с огнём в «Невской мануфактуре»
Пожарные продолжают вести работы по проливке и разбору завалов сгоревшего исторического здания фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Петербурге. В уцелевшие части здания тяжело проникнуть из-за завалов.
Читайте также: Пожарные проливают сгоревшее здание «Невской мануфактуры»
Одного из двух тяжело травмированных сотрудников МЧС, которые пострадали при тушении пожара в здании фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Петербурге, перевели из НИИ Скорой помощи во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины МЧС России.
Об этом: Пострадавшего пожарного в Петербурге перевели в госпиталь МЧС
Новое строительство на месте сгоревшего исторического здания-памятника фабрики «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге невозможно. Утраченное архитектурное наследие можно только восстановить. Об этом 14 апреля сообщил председатель городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров.
Подробности в материале: Ничего другого строить нельзя: Смольный о сгоревшей «Невской мануфактуре»
По словам Сергея Макарова, точную оценку состояния сгоревшего здания на Октябрьской набережной возможно будет дать позже, а пока на месте ЧП до сих пор работают пожарные.
Перекрытый на время тушения пожара на фабрике «Невская мануфактура» участок Октябрьской набережной в Невском районе Санкт-Петербурга в ближайшее время начнут постепенно открывать.
Читайте также: Перекрытый из-за пожара участок набережной в Петербурге начнут открывать
Невский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал два ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора АО «Невская мануфактура» Максима Макеева и его заместителя Алексея Михневича.
Подробности в материале: Следствие просит заключить под стражу руководство «Невской мануфактуры»
Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении орденом Мужества» четырех сотрудников федеральной противопожарной службы, боровшихся с пожаром на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба Кремля.
Путин наградил орденами Мужества четырех пожарных, в том числе посмертно
Невский районный суд Санкт-Петербурга 14 апреля удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу в следственный изолятор генерального директора АО «Невская мануфактура» Максима Макеева. Это АО владеет одноименной фабрикой, пожар на которой, начавшийся 12 апреля, привел к гибели пожарного и почти полной гибели здания, являющегося памятником архитектуры.
Читайте также: Заключен в СИЗО гендиректор сгоревшей «Невской мануфактуры»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 14 апреля подписал постановление о выплатах сотрудникам МЧС, пострадавшим при тушении масштабного пожара на фабрике «Невская мануфактура», и семье погибшего старшего инструктора газодымозащитной службы пожарно-спасательной части №64 Ильи Белецкого.
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