Сильный пожар в здании «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге вспыхнул 12 апреля. Ему присвоили высший ранг из-за большой площади возгорания. Центр города заволокло черным дымом. Есть данные о пострадавших, сообщается об одном погибшем. Работы на месте происшествия продолжаются. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Пожарные. Иван Шилов ИА REGNUM

14:31 12.04.2021 Сообщение о возгорании на территории «Невской Мануфактуры» на Октябрьской набережной, 50 поступило на пульт дежурного 12 апреля в 12:35 мск. Читайте подробнее: В Петербурге горит историческое здание «Невской Мануфактуры»

14:31 12.04.2021 Центр Санкт-Петербурга заволокло дымом от пожара, а по районам города распространился запах гари из-за горящего исторического здания «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной, 50, передает корреспондент ИА REGNUM.

14:32 12.04.2021 Из горящего производственного здания «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге эвакуированы 40 человек персонала.

14:33 12.04.2021 В охваченной огнём «Невской мануфактуре» в Петербурге погиб пожарный.

14:34 12.04.2021 Здание Невской мануфактуры было основано еще в 40-х годах 19-века.

14:34 12.04.2021 Пожар не утихает.

14:34 12.04.2021 Сейчас в нем размещается производство ПВХ-лодок «Англер».

14:35 12.04.2021 Дороги Санкт-Петербурга днем 12 апреля встали в нехарактерные для этого времени суток пятибалльные пробки из-за пожара в «Невской мануфактуре» на Октябрьской набережной, ремонта Литейного моста и похорон театрального режиссера Рудольфа Фурманова. Читайте подробнее: Петербург встал в пробках из-за пожара, ремонта и похорон

14:35 12.04.2021 Прокуратура начала проверку в связи с пожаром на заводе в Петербурге.

14:40 12.04.2021 Многокилометровая пробка образовалась на Октябрьской и Малоохтинской набережных Санкт-Петербурга из-за пожара в историческом здании завода «Невская мануфактура». Об этом: Многокилометровая пробка образовалась на набережных Петербурга из-за пожара

14:44 12.04.2021 [[[video-0]]] Пожар в «Невской мануфактуре». Видео: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

14:44 12.04.2021 Площадь пожара на «Невской мануфактуре» увеличилась до 4000 квадратов.

14:45 12.04.2021 Огонь тушат более 300 человек и почти 70 единиц техники.

14:46 12.04.2021 [[[video-1]]] Пожар в «Невской мануфактуре». Видео: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

14:46 12.04.2021 Пожарных вывели из горящего здания «Невской мануфактуры» в Петербурге из-за угрозы обрушения.

14:46 12.04.2021 [[[video-2]]] Пожар в «Невской мануфактуре». Видео: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

14:47 12.04.2021 [[[video-3]]] Пожар в «Невской мануфактуре». Видео: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

14:54 12.04.2021 В тушении планируется задействовать вертолёт.

15:02 12.04.2021 Большой пожар в историческом здании завода «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Невском районе Санкт-Петербурга вызвал волну обсуждений как среди обитателей жилых домов вблизи ЧП, так и соседних районов. Так, многочисленные пользователи социальных сетей вспомнили, что ранее не раз обсуждался вопрос о возможной застройке этой привлекательной территории у берега Невы многоэтажными жилыми комплексами. Об этом: «Подожгли, чтобы снести»: соцсети обсуждают пожар на «Невской мануфактуре»

15:05 12.04.2021 Пожар на «Невской мануфактуре». Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

15:06 12.04.2021 Дым от пожара над Невским районом Санкт-Петербурга ИА REGNUM

15:10 12.04.2021 Как сообщает корреспондент ИА REGNUM с места ЧП, на горящей «Невской мануфактуре» слышны взрывы. Работники предприятия выносят баллоны с неизвестным содержимым. Только что над зданием прошли пожарные вертолеты.

15:11 12.04.2021 Горящее здание «Невской мануфактуры». Дарья Драй ИА REGNUM

15:15 12.04.2021 Два спасателя погибли при тушении пожара в производственном историческом здании «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом: Возросло число жертв пожара в «Невской мануфактуре» в Петербурге

15:22 12.04.2021 Небо заволокло дымом вблизи горящей «Невской мануфактуры». Дарья Драй ИА REGNUM

15:30 12.04.2021 Следственный комитет России начал проверку по факту пожара в здании «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу. Подробности в материале: СКР начал проверку по факту пожара в здании «Невской мануфактуры»

15:35 12.04.2021 Спасатели ищут пожарного, который пропал без вести в горящем здании «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной в Петербурге. Об этом 12 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Подробности в материале: Спасатели ищут пожарного, пропавшего в «Невской мануфактуре»

15:48 12.04.2021 К тушению горящего завода «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Петербурге привлечен пожарный вертолет Ка-32. На месте ЧП работают более трехсот сотрудников оперативных служб. Об этом: Горящий завод в Петербурге тушат с вертолета

15:48 12.04.2021 [[[video-4]]] Видео с места пожара: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

16:03 12.04.2021 Обрушение кровли и межэтажных перекрытий в горящем здании «Невской мануфактуры» произошло на площади 1500 кв. метров. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Подробности в материале: Стала известна площадь обрушения в «Невской мануфактуре» в Петербурге

16:19 12.04.2021 Десятикратное превышение предельных концентраций опасных веществ зафиксировано в воздухе Санкт-Петербурга из-за пожара на фабрике «Невская мануфактура». Об этом 12 апреля ИА REGNUM сообщил руководитель рабочей группы по общественному контролю за федеральными проектами по направлению «Отходы» Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ Сергей Грибалев. Об этом: Превышение опасных веществ зафиксировано в Петербурге из-за пожара — эколог

16:26 12.04.2021 Площадь пожара в горящем здании фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной, д. 50 в Петербурге достигла 10 тысяч квадратных метров. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Ранее сообщалось о том, что площадь пожара составляет 4000 кв. м. Читайте подробнее: Площадь пожара на фабрике в Петербурге достигла 10 тысяч кв. метров

16:57 12.04.2021 Сотрудниками ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в связи с гибелью пожарного при ликвидации ЧП на фабрике «Невская мануфактура» 12 апреля. Читайте также: Возбуждено дело из-за гибели пожарного на «Невской мануфактуре»

17:06 12.04.2021 Трассу автобусного маршрута № 5 в Петербурге временно изменили из-за масштабного пожара на фабрике «Невская мануфактура» в Невском районе. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе организатора перевозок. Читайте подробнее: Маршрут автобуса №5 в Петербурге временно изменили из-за горящей фабрики

17:50 12.04.2021 Пожар на «Невской мануфактуре». © ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

17:59 12.04.2021 Вертолёт МЧС России сбросил более 30 тонн воды на горящую уже шесть часов фабрику «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге. Читайте подробнее: Вертолёт МЧС сбросил более 30 тонн воды на горящую фабрику в Петербурге

18:19 12.04.2021 МЧС опровергло гибель второго пожарного при тушении огня на фабрике «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, сообщает 12 апреля пресс-служба ведомства. Читайте подробнее: МЧС опровергло гибель второго пожарного на горящей фабрике в Петербурге

18:30 12.04.2021 Вертолеты Западного военного округа (ЗВО) помогут службам МЧС тушить масштабный пожар на фабрике «Невская мануфактура». Читайте также: Армейские вертолеты помогут тушить пожар в «Невской мануфактуре»

18:33 12.04.2021 Работников и постояльцев хостела, расположенного вблизи горящей фабрики «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге, эвакуировали. Об этом: Постояльцев хостела вблизи горящей фабрики эвакуировали в Петербурге

18:38 12.04.2021 Из-за сильных порывов ветра огонь с полыхающего шестой час здания фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Петербурге перекинулся на рядом стоящий хостел. Читайте также: Огонь с горящей фабрики в Петербурге перекинулся на хостел

18:42 12.04.2021 Родственникам пожарных, пострадавших в результате пожара на фабрике «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге, понадобилась психологическая помощь. Подробности в материале: Родственникам пострадавших пожарных в Петербурге помогают психологи

20:05 12.04.2021 В Петербурге постояльцев, эвакуированных из хостела «Мэрибэль», загоревшегося рядом с фабрикой «Невская мануфактура», временно разместили на базе школы №350 и гимназии №498. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Об этом: Жильцов загоревшегося от фабрики хостела в Петербурге разместили в школах

20:09 12.04.2021 Горящее здание «Невской мануфактуры». Дарья Драй ИА REGNUM

20:09 12.04.2021 Горящее здание «Невской мануфактуры». Дарья Драй ИА REGNUM

21:29 12.04.2021 В результате крупного пожара в здании фабрики «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге пострадали шесть человек, из них один человек погиб, четыре человека госпитализированы. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе Минздрава. Читайте также: Шесть человек пострадали при пожаре на фабрике «Невская мануфактура»

21:30 12.04.2021 Вертолеты завершили работу по тушению здания фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Петербурге. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Подробности в материале: Вертолеты завершили работу по тушению фабрики в Петербурге

21:31 12.04.2021 В петербургском гарнизоне пожарной охраны объявлен сбор личного состава, свободного от несения службы, из-за пожара на фабрике «Невская мануфактура», продолжающегося уже более девяти часов. Читайте подробнее: В петербургском гарнизоне пожарной охраны объявлен сбор личного состава

21:33 12.04.2021 Петербургские пожарные нашли обгоревшее тело в сгоревшем здании фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной, 50. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Об этом: Пожарные нашли обгоревшее тело на пепелище «Невской мануфактуры»

21:35 12.04.2021 Пожарные на «Невской мануфактуре». Дарья Драй ИА REGNUM

21:37 12.04.2021 Пожар на территории фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге начался в арендуемых помещениях на верхних этажах здания. Там арендатор занимался производством резиновых лодок. Об этом 12 апреля сообщил изданию «Фонтанка» собственник здания. Об этом: Пожар на «Невской мануфактуре» в Петербурге возник в арендуемых помещениях

22:24 12.04.2021 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал на место самого крупного за последние годы пожара на Октябрьской набережной, где 12 апреля с 12 часов пожарные продолжают борьбу с пожаром на фабрике АО «Невская мануфактура». Об этом: Беглов заявил о необходимости восстановить здание «Невской мануфактуры»

22:41 12.04.2021 Усилиями сотен сотрудников МЧС и военных вертолётчиков локализован пожар на фабрике «Невская мануфактура» в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом: После десяти часов борьбы пожар на «Невской мануфактуре» локализован

22:56 12.04.2021 Пожар на Невской Мануфактуре. Дарья Драй © ИА REGNUM.

23:20 12.04.2021 Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга — подразделение городской администрации — подготовил заявление о преступлении в УМВД по Невскому району города из-за пожара на фабрике «Невская мануфактура». На Октябрьской набережной огонь уничтожил несколько зданий — объектов культурного наследия регионального значения, сообщили 12 апреля в пресс-службе ведомства. Читайте также: Смольный обратится в полицию из-за пожара на фабрике «Невская мануфактура»

23:23 12.04.2021 Пожарный на фабрике «Невская мануфактура». Дарья Драй ИА REGNUM

07:06 13.04.2021 Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, к ликвидации пожара в здании фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной, д. 50 были привлечены 69 единиц техники и 347 человек личного состава, в том числе три вертолета. В 23:27 мск 12 апреля ранг пожара был понижен до номера 3. Продолжаются работы по проливке и разборке конструкций. «В ходе тушения пожара пострадали три сотрудника МЧС и один огнеборец погиб, сведений о других пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

07:09 13.04.2021 Пожарный во время тушения «Невской мануфактуры». Дарья Драй ИА REGNUM

09:26 13.04.2021 Участок Октябрьской набережной Санкт-Петербурга до сих пор закрыт из-за пожара, который произошел 12 апреля на территории фабрики «Невская мануфактура». Движение в этой части Невского района сильно затруднено. Читайте подробнее: Участок Октябрьской набережной Петербурга до сих пор закрыт из-за пожара

10:09 13.04.2021 В Санкт-Петербурге в рамках уголовного дела о пожаре и гибели сотрудника МЧС во время тушения пожара в здании АО «Невская мануфактура» задержаны генеральный директор акционерного общества и его заместитель. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе СК РФ. Читайте подробнее: В Петербурге задержаны гендиректор «Невской мануфактуры» и его заместитель

10:16 13.04.2021 Пожарные в Петербурге продолжают тушить фабрику «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной, 50, которая загорелась днем 12 апреля. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Об этом: Пожарные продолжают тушить фабрику «Невская мануфактура» в Петербурге

10:21 13.04.2021 Пожарные на фабрике «Невская мануфактура». Дарья Драй ИА REGNUM

10:45 13.04.2021 Губернатор Санкт-Петербурга и руководство МЧС России обратились с предложением к президенту России о представлении к госнаградам сотрудников ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, пострадавших при тушении пожара на фабрике «Невская мануфактура». Подробности в материале: Тушивших «Невскую мануфактуру» пожарных представят к наградам

10:51 13.04.2021 Состояние двух пожарных, пострадавших при тушении здания фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной Петербурга, оценивается врачами как тяжёлое. Еще один пожарный, который получил ожог рук, находится на амбулаторном лечении. Читайте подробнее: Двое пострадавших при пожаре в Петербурге находятся в тяжелом состоянии

11:58 13.04.2021 Бушевавший в течение суток огонь полностью уничтожил здание фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге. От горевшего корпуса остался лишь остов. Об этом 13 апреля сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Андрей Литовка. Читайте подробнее: Огонь полностью уничтожил здание фабрики «Невская мануфактура» в Петербурге

14:20 13.04.2021 Для сотрудников МЧС, занимающихся ликвидацией последствий пожара на фабрике «Невская мануфактура», администрация Невского района силами комбината социального питания «Волна» организовала горячее питание. На месте ЧП сейчас задействовано 150 человек.

14:22 13.04.2021 Питание пожарных, работающих на месте ЧП. Фото: администрация Невского района Санкт-Петербурга

15:12 13.04.2021 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил место пожара. Истчник: gov.spb.ru.

15:24 13.04.2021 Генеральная прокуратура Российской Федерации контролирует проведение прокуратурой Санкт-Петербурга проверки в связи с пожаром в здании фабрики «Невская мануфактура».

16:53 13.04.2021 В крупном пожаре в задании фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной, 50 в Санкт-Петербурге погиб командир отделения пожарно-спасательной части (ПСЧ) № 64 Илья Белецкий. Читайте подробнее: ГУ МЧС по Петербургу рассказало о гибели пожарного в «Невской мануфактуре»

17:55 13.04.2021 Пожарный на Невской Мануфактуре. Дарья Драй © ИА REGNUM

17:58 13.04.2021 Врачам НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе в Санкт-Петербурге удалось стабилизировать состояние здоровья пожарного, который 12 апреля был доставлен в медучреждение с 60% ожогов тела с места пожара на территории фабрики «Невская мануфактура». Читайте также: Состояние петербургского пожарного, получившего 60% ожоги, остается тяжелым

18:41 13.04.2021 Дым пожара на «Невской мануфактуре» с набережной Обуховской обороны. Дарья Драй © ИА REGNUM

19:45 13.04.2021 Люди с вещами у хостела вблизи от места пожара. Дарья Драй © ИА REGNUM.

20:17 13.04.2021 Ранг масштабного пожара на фабрике «Невская мануфактура» в Петербурге, начавшегося около полудня 12 апреля, только вечером 13 апреля удалось снизить до минимального первого номера, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу. Читайте подробнее: Ранг пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге снижен до минимального

21:56 13.04.2021 Здание сгоревшей «Невской мануфактуры» могут восстановить под офисы и лофты, рядом построят жилой комплекс, — пресс-служба строительной компании «БФА-Девелопмент».

22:30 13.04.2021 Пожар на Невской Мануфактуре. Дарья Драй © ИА REGNUM.

23:04 13.04.2021 Пожарная машина во время пожара. Дарья Драй © ИА REGNUM.

07:56 14.04.2021 Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу поблагодарило добровольцев общественных организаций и неравнодушных горожан, которые на безвозмездной основе организовали сбор воды и питания для спасателей на месте происшествия.

08:59 14.04.2021 Сотрудники ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу в среду, 14 апреля, продолжают работу на месте самого масштабного за последние годы пожара на территории фабрики «Невская мануфактура», который начался около полудня 12 апреля. Читайте также: Пожарные продолжают тушить завалы на «Невской мануфактуре» в Петербурге

09:01 14.04.2021 ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу обнародовало уточнение по пожару в Невском районе. По состоянию на 14 апреля в производственном здании размерами 35×150 метров происходит тление в завалах на площади 150 кв. метров.

09:30 14.04.2021 К ликвидации пожара от РСЧС привлечено девять единиц техники и 37 человек личного состава, в том числе от от МЧС — шесть единиц техники и 30 человек личного состава.

09:50 14.04.2021 Похороны сотрудника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Ильи Белецкого, погибшего 12 апреля при тушении масштабного пожара на фабрике «Невская мануфактура», состоятся в четверг, 15 апреля, на Серафимовском кладбище Петербурга. Читайте подробнее: Погибшего в Петербурге пожарного похоронят 15 апреля

09:54 14.04.2021 Илья Белецкий. ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

10:04 14.04.2021 Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга во время начала пленарного заседания городского парламента 14 апреля почтили минутой молчания память пожарного Ильи Белецкого, погибшего при тушении пожара на фабрике «Невская мануфактура» 12 апреля.

10:41 14.04.2021 Трагический пожар на фабрике «Невская мануфактура» в Петербурге еще раз напомнил о необходимости строжайшего соблюдения правил противопожарной безопасности. Об этом заявил 14 апреля спикер городского Заксобрания единоросс Вячеслав Макаров. Кроме того, он подчеркнул, что нельзя допустить застройки территории исторического комплекса фабрики жилыми домами, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Глава Заксобрания Петербурга заявил об уроках ЧП в «Невской мануфактуре»

10:41 14.04.2021 Из сообщения ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу: «Спустя почти десять часов пожар был локализован, а к семи утра его ранг был понижен до № 1-БИС. Вот только ценой тому стала жизнь одного из огнеборцев — командира отделения пожарно-спасательной части № 64 Ильи Белецкого».

11:53 14.04.2021 Пожар на «Невской мануфактуре», вид сверху. Дарья Драй © ИА REGNUM

12:01 14.04.2021 Одного из двух госпитализированных пожарных, пострадавших при борьбе с огнем на «Невской мануфактуре» в Петербурге, выписали из больницы на амбулаторное лечение. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Читайте также: Пострадавшего на «Невской мануфактуре» пожарного выписали домой

12:27 14.04.2021 Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко поблагодарила петербургских пожарных за тушение пожара на территории фабрики «Невская мануфактура» и высказала сочувствие в связи с гибелью сотрудника МЧС и наличием пострадавших пожарных. Читайте также: Матвиенко отметила пожарных, боровшихся с огнём в «Невской мануфактуре»

12:28 14.04.2021 Валентина Матвиенко. Дарья Драй © ИА REGNUM

12:35 14.04.2021 Пожарные продолжают вести работы по проливке и разбору завалов сгоревшего исторического здания фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Петербурге. В уцелевшие части здания тяжело проникнуть из-за завалов. Читайте также: Пожарные проливают сгоревшее здание «Невской мануфактуры»

12:48 14.04.2021 Одного из двух тяжело травмированных сотрудников МЧС, которые пострадали при тушении пожара в здании фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Петербурге, перевели из НИИ Скорой помощи во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины МЧС России. Об этом: Пострадавшего пожарного в Петербурге перевели в госпиталь МЧС

13:15 14.04.2021 Новое строительство на месте сгоревшего исторического здания-памятника фабрики «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге невозможно. Утраченное архитектурное наследие можно только восстановить. Об этом 14 апреля сообщил председатель городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров. Подробности в материале: Ничего другого строить нельзя: Смольный о сгоревшей «Невской мануфактуре»

14:00 14.04.2021 По словам Сергея Макарова, точную оценку состояния сгоревшего здания на Октябрьской набережной возможно будет дать позже, а пока на месте ЧП до сих пор работают пожарные.

14:20 14.04.2021 Перекрытый на время тушения пожара на фабрике «Невская мануфактура» участок Октябрьской набережной в Невском районе Санкт-Петербурга в ближайшее время начнут постепенно открывать. Читайте также: Перекрытый из-за пожара участок набережной в Петербурге начнут открывать

16:19 14.04.2021 Невский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал два ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора АО «Невская мануфактура» Максима Макеева и его заместителя Алексея Михневича. Подробности в материале: Следствие просит заключить под стражу руководство «Невской мануфактуры»

17:48 14.04.2021 Вид с воздуха на пожар на Невской мануфактуре. (сс) Красный

19:25 14.04.2021 Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении орденом Мужества» четырех сотрудников федеральной противопожарной службы, боровшихся с пожаром на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба Кремля. Путин наградил орденами Мужества четырех пожарных, в том числе посмертно

21:25 14.04.2021 Невский районный суд Санкт-Петербурга 14 апреля удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу в следственный изолятор генерального директора АО «Невская мануфактура» Максима Макеева. Это АО владеет одноименной фабрикой, пожар на которой, начавшийся 12 апреля, привел к гибели пожарного и почти полной гибели здания, являющегося памятником архитектуры. Читайте также: Заключен в СИЗО гендиректор сгоревшей «Невской мануфактуры»

21:48 14.04.2021 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 14 апреля подписал постановление о выплатах сотрудникам МЧС, пострадавшим при тушении масштабного пожара на фабрике «Невская мануфактура», и семье погибшего старшего инструктора газодымозащитной службы пожарно-спасательной части №64 Ильи Белецкого. Читайте также: Семья погибшего в Петербурге пожарного получит миллион рублей