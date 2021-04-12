Гатчина, Ленинградская область, 12 апреля, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В Гатчинском районе Ленинградской области пожарные тушили возгорание на территории бывшего завода «Стекольный». Горели резервуары с остатками мазута. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Пресс-служба администрации ЛО В Ленобласти тушили резервуары с мазутом бывшего завода «Стекольный»

ЧП произошло в 11:58 мск 12 апреля на территории бывшего завода «Стекольный» в поселке Дружная Горка. На место оперативно прибыли и продолжают там работать 18 человек личного состава и четыре единицы техники.

«Локализация возгорания в резервуарах с остатками мазута заняла около часа, — говорится в сообщении. — Ситуация под контролем пожарно-спасательных подразделений, угрозы распространения возгорания нет, несмотря на обильное дымообразование».