Бишкек, , 14:27 — REGNUM В Киргизии больных коронавирусом не принимают на обследования из-за того, что до сих пор не налажен четкий механизм взаимодействия между первичным уровнем здравоохранения и «красными зонами». Об этом заявил первый вице-премьер-министр Артем Новиков на заседании республиканского оперативного штаба.

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По его словам, следует обратить внимание на слабый контроль и мониторинг выявляемости заболевших, а также недостаточный контроль за соблюдением домашнего карантина лицами, контактировавшими с больными людьми.

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Также высокопоставленный чиновник отметил, что в соседних с Киргизией странах наблюдает высокий уровень заболеваемости новыми высококонтагиозными штаммами COVID-19.

«Мы усилили меры безопасности при въезде в нашу страну, однако профильным структурам необходимо держать под постоянным контролем соответствующие проверки, а также дальнейшее наблюдение за состоянием здоровья прибывших на предмет наличия симптомов», — подчеркнул Новиков.

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