Тункинский район, Бурятия, , 14:25 — REGNUM Руководство Тункинского национального парка в Бурятии пригласило американского предпринимателя Илона Маска посетить объекты по изучению космоса. Письмо, подписанное директором учреждения Алдаром Доржиевым появилось на сайте нацпарка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Письмо приурочено к празднованию 60-летия полёта Юрия Гагарина, что «стало настоящим прорывом в изучении космоса и показало мощь человеческого разума».

«Работа по изучению космоса в нашей стране успешно продолжается. Сегодня нам есть что показать и чем поделиться. Одним из центров притяжения для лучших мировых учёных стала Тункинская долина, находящееся в Бурятии», — говорится в письме.

Так, недавно здесь завершилось возведение одной из самых чувствительных в мире гамма-обсерваторий. С его помощью учёные надеются понять историю возникновения Вселенной, её развития и современное состояние.

«Уважаемый господин Маск, ждём вас в Тункинской долине в самое ближайшее время! Став нашим гостем, вы сумеете совместить научную деятельность и отдых в одном из красивейших мест планеты — Тункинской долине. Здесь вы почерпнёте вдохновение и обязательно найдёте новые идеи для своих проектов!» — отметили авторы.

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