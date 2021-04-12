Нижневартовск, Югра, , 14:25 — REGNUM Нижневартовские энергетики предъявят претензии подрядчику, прокладывавшему трубы, из-за прорва которых в кипятке обварился ребёнок утром 12 апреля. Об этом сообщает управление по связям с общественностью АО «Горэлектросеть»

Напомним, учащийся первого класса школы №17 Нижневартовска утром по дороге в школу в районе дома № 14в на улице Декабристов провалился в грунт, подмытый в результате порыва на сети горячего водоснабжения. Ребёнок получил 60% ожогов тела. Бригадой скорой помощи пострадавший доставлен в окружную клиническую больницу с диагнозом «ожог нижних конечностей». На данный момент место порыва огорожено.

«Порыв случился примерно за 15−20 минут до трагического случая, диспетчерские службы в тот момент уже были оповещены об аварии и направили аварийно-ремонтную бригаду, но она не доехала до места», — пояснили в АО «Горэлектросеть».

По информации коммунальщиков, пластиковый трубопровод проложен в 2006 году компанией «Энергосберегающие технологии». Расчётный срок эксплуатации трубы 50 лет. Специалисты Управления теплоснабжения Нижневартовска отправили изъятый кусок трубы на экспертизу и намерены предъявлять претензию подрядчику, выполнявшему работы.

Руководство АО «Горэлектросеть» вышло на связь с матерью пострадавшего мальчика, выразив сочувствие и заверив, что в случае необходимости компания окажет всемерное содействие в лечении и восстановлении здоровья ребёнка. Также они намерены предпринять все шаги для привлечения к ответственности строительной компании.

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