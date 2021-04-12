Москва, , 14:25 — REGNUM Необходимость развития инфраструктуры России сомнений не вызывает, логистика — одна из ключевых проблем нашей экономики. В то же время, подобные масштабные проекты как для инвестирования средств ФНБ обеспечивают рост спроса на строительные материалы и создают дополнительные рабочие места, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.

«Предложения по обеспечению льготного кредитования и других преференций для предприятий сферы высоких технологий и экспортеров тоже заслуживают всяческого одобрения.

Но проблема в том, что путь этих денег в экономику слишком долог, да и не всегда прям. На часть поступлений от экспорта углеводородов по бюджетному правилу закупается валюта, что каждый раз ослабляет курс рубля.

В результате имеем снижение покупательской способности рублевых зарплат российских граждан. ФНБ инвестирует средства преимущественно в высоконадежные, а значит и низкодоходные проекты.

Периодически деньги фонда направляются на масштабные проекты, где тратятся не всегда эффективно, что греха таить.

Возможно, с учетом многолетнего снижения располагаемых доходов населения России имеет смысл меньше средств направлять в фонды и, соответственно, меньше закупать в них валюты.

Это позволило бы снизить налоги и акцизы без ущерба для бюджета. И инфляция бы существенно замедлилась, и потребительский спрос бы подрос», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин до 1 мая поручил разработать перечень инфраструктурных проектов с финансированием из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

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