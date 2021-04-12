Лондон, , 14:29 — REGNUM В 2021 году матчи финального турнира по теннису Кубка Дэвиса примут испанский Мадрид, австрийский Инсбрук и итальянский Турин. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба турнира.

Уточняется, что встречи группового этапа и четвертьфинала состоятся во всех трех указанных городах, а столица Испании позднее примет матчи полуфинала и финала. При этом турнир начнется 25 ноября и будет продолжать в течение 11 дней.

При этом в Кубке Дэвиса будет принимать участие 18 команд, которые должны были играть в финале 2020 года. После проведенной в марте жеребьевки сборная России находится в группе А, вместе с командами Испании и Эквадора, матчи с участием российских теннисистов состоятся в Мадриде.

Отметим, в минувшем году из-за пандемии коронавирусной инфекции финальный турнир Кубка Дэвиса был отменен, сборная России дважды выигрывала на данных соревнованиях (2002, 2006).