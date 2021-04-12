Бишкек, , 14:24 — REGNUM На ближайшие месяцы в Киргизии будут заморожены цены на лекарственные препараты, необходимые для лечения пациентов, заболевших коронавирусом COVID19. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Артем Новиков на заседании республиканского оперативного штаба сегодня, 12 апреля.

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По словам высокопоставленного чиновника, также правительство ведет работу по заморозке и снижению цен на другие жизненно важные медицинские препараты.

«Все «красные» зоны должны быть обеспечены запасом лекарств для пациентов с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, почечная недостаточность, сердечно-сосудистые заболевания», — подчеркнул вице-премьер.

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