Вашингтон, , 14:24 — REGNUM Пользователь с ником lazylollipop 11 апреля опубликовал на Reddit видео, на котором его компьютер «захватывают» агрессивные муравьи. За сутки ролик получил больше 53 тыс. лайков и почти четыре тысячи комментариев.

lazylollipop показал, как по комплектующим его персонального компьютера ползают десятки муравьёв. По словам пользователя, он специально играл в современные игры на максимальных настройках и использовал все процессы PC на полную, чтобы насекомые вышли наружу от жара — этот способ не помог.

В комментариях многие пользователи пожаловались на ту же проблему. Как оказалось, в некоторых южных штатах США «нападение» муравьёв на различные технику — абсолютная норма.