Москва, , 14:24 — REGNUM Законопроект, призванный компенсировать гражданам России ущерб от повышения пенсионного возраста, разрабатывают депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

«Мы считаем, что пособия по безработице для предпенсионеров должны устанавливаться на максимальной отметке — 12 130 рублей. Кроме того, не должно быть никаких ограничений по срокам: пока человек не найдет работу, он получает пособие», — пояснил суть инициативы Миронов.

Он привел данные, согласно которым из-за пенсионной реформы около 13 млн граждан в ближайшие годы окажутся вне системы пенсионного обеспечения. Речь идет о так называемых предпенсионерах, из них не менее 60%, по экспертным оценкам, рискуют стать безработными, и в результате — просто нищими.

Парламентарий заверил, что партия будет добиваться возвращения дореформенного возраста выхода на пенсию, а пока такой закон не принят — намерена пытаться иными законодательными мерами смягчить удар от пенсионной реформы.

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