Вашингтон, , 14:28 — REGNUM Американский стартап CyberLandr представил телескопический автодом, созданный на основе электрического пикапа Cybertruck. Об этом сообщается на YouTube-канале Go CyberLandr.

«CyberTruck + CyberLandr = Совершенный приключенческий автомобиль. Теперь вы можете возить с собой кухню, гостиную, спальню, ванную комнату и офис», — говорится в описании к видео.

Кемпер помещается в 6,5-футовую грузовую платформу Cybertruck. Рассчитан автодом на двух взрослых и двух детей. В машине есть кухня с плитой и раковиной, а кровати можно трансформировать в стулья. Оборудование в кемпере работает от солнечной панели мощностью 0,5 кВт.

Вес Cyberlandr равен 544 кг. Если наполнить резервуар для воды, то вес увеличится до 617 кг. Специалисты стартапа ещё не завершили работу над кемпером. Поэтому его окончательные характеристики пока не раскрываются.

Цена электрического кемпера уже известна. Она составит около 49 995 долларов (более 3,85 млн рублей).

Напомним, в первом квартале 2021 года на мировом авторынке было реализовано 184,8 тыс. электрокаров Tesla, в то время, как год назад за аналогичный период компания продала 180,6 тыс. электромобилей.

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