Бишкек, , 14:22 — REGNUM Миссия наблюдателей, представляющих Шанхайскую организацию сотрудничества, признает референдум по конституции Киргизии состоявшимся и легитимным. Об этом на брифинге заявил заместитель генерального секретаря ШОС Чжан Хайчжоу.

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По его словам, представители Организации посетили 50 избирательных участков в день голосования по Основному закону республики.

«Миссия признала прошедший накануне, 11 апреля, референдум свободным и демократичным. Выводы членов миссии ШОС основаны на проведениях личных наблюдений», — резюмировал Хайчжоу.

ИА REGNUM напоминает, что 11 апреля 2021 года в Киргизии одновременно состоялись референдум по вопросу о смене конституции и выборы депутатов городских парламентов и сельсоветов.

По официальным данным ЦИК, всего было зарегистрировано 3,6 млн избирателей, из которых проголосовали лишь чуть больше 37%. Поддержали смену конституции 79,2% проголосовавших, против оказались около 13,7%.

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