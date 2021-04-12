Нур-Султан, , 14:21 — REGNUM Администратор NASA Джим Брайденстайн поздравил жителей Казахстана с 60-летием первого полета человека в космос. Об этом сообщили 12 апреля в пресс-службе министерства иностранных дел республики.

«60 лет назад мир с восторгом наблюдал за тем, как первый человек отправился в космос с космодрома Байконур в Казахстане», — сказал Брайденстайн. Он также поблагодарил Казахстан за вклад в развитие космонавтики.

Отметим, 12 апреля в Казахстане отмечают День казахстанской науки. Глава республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан продолжит активно осваивать космические технологии.

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