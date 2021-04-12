Москва, , 14:21 — REGNUM В последнее время в России участились случаи задержания правоохранительными органами трудовых мигрантов из Киргизии за использование поддельных удостоверений личности и водительских прав. Об этом сообщает министерство внутренних дел республики.

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В милицейском ведомстве отмечают, что чаще всего киргизстанцы подделывают документы, теряя их или не имея возможности легально оформить в связи с истечением срока действия и по другим причинам.

МВД Киргизии призвало работающих в России соотечественников в случае утраты документов сразу же подавать заявление в районный отдел полиции по месту жительства и, получив справку об утере документов, обратиться в киргизские консульства для законного восстановления утерянных документов.

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