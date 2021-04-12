Баку, , 14:20 — REGNUM Азербайджан в марте 2021 года выполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК+. Об этом 12 апреля сообщили в министерстве энергетики страны.

«В марте 2021 года суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) по стране составила 734,8 тыс. баррелей. Из них 592,1 тыс. баррелей составила сырая нефть, а 142,7 тыс. баррелей — конденсат», — уточнили в ведомстве.

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В минэнерго напомнили, что согласно принятым ОПЕК+ решениям о продолжении в феврале, марте и апреле действующих квот по суточной добыче сырой нефти, обязательства Азербайджана за указанный период, как и в январе, останутся на уровне 123 тыс. баррелей, а суточная добыча сырой нефти — на уровне 595 тыс. баррелей.

При этом 15-м заседании министров стран ОПЕК+ было принято решение о постепенном увеличении суточной добычи сырой нефти в течение следующих трёх месяцев. Так, в мае страна увеличит суточную добычу нефти на 8 тысяч баррелей в сутки, в июне — на 7 тысяч баррелей в сутки, в июле — на 10 тысяч баррелей в сутки.