Стокгольм, , 14:22 — REGNUM Число безработных жителей Швеции, зарегистрированных в базе данных Государственной службы занятости Швеции, продолжает снижаться. Об этом сообщила радиостанция Sveriges Radio.

Сейчас безработными в Швеции считаются 437 000 человек, что соответствует уровню безработицы в 8,4%. За прошедшую неделю почти 6 000 человек зарегистрировались в качестве безработных.

757 человек получили извещения о своем увольнении.

Напомним, что в ходе сегодняшней (12 апреля) пресс-конференции министр финансов Швеции Магдалена Андерссон заявила, что уровень безработицы в Швеции в 2021 году составит 8,7%, 7,9% — в следующем году.