Нефтекумск, Ставропольский край, , 14:20 — REGNUM В Ставропольском крае признан виновным во взяточничестве бывший замглавы администрации Нефтекумского округа Виталий Черченко. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8,5 года. При этом отбывать его чиновнику придется в колонии строгого режима, сообщили в СКР по региону.

Как стало известно, Черченко хотел получить 6,9 млн рублей за покровительство одной из строительных фирм. За эти деньги он был готов принять строительные работы по муниципальному контракту по реконструкции здания детского сада в ауле Новкус-Артезиане.

Первую часть взятки в размере 3 млн рублей подозреваемый получил в июле 2020 года, а при передаче оставшейся суммы его задержали силовики.

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