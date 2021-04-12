Киев, , 14:22 — REGNUM Украина — мирная страна, которая не будет нападать первой. Об этом заявил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко во время заседания согласительного совета депутатских фракций парламента, сообщил 12 апреля парламентский телеканал «Рада».

Корниенко прокомментировал информацию о перемещении российских войск вблизи границ Украины.

«Нужно понимать, что Украина — мирная страна, и мы другого пути, кроме политико-дипломатического, для решения этого конфликта не видим. Украина не будет нападать первой», — сказал депутат.

Глава «Слуги народа» добавил, что мировое сообщество находится на стороне Украины, а президент страны Владимир Зеленский провёл несколько встреч с лидерами иностранных государств.

Напомним, власти Украины утверждают, что войну в Донбассе якобы развязала Россия, однако не могут привести ни одного доказательства данной теории. РФ не является стороной конфликта, а лишь помогают Украине остановить войну в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что военного наступления в Донбассе не будет. Власти Украины хотят урегулировать конфликт дипломатическим путём.

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