Москва, , 14:25 — REGNUM Российское подразделение Google поделилось видео-посланием для первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Ролик был опубликован 12 апреля на официальном YouTube-канале компании в России.

На видео космонавты, учёные, блогеры и музыканты рассказывают Гагарину, что изменилось за 60 лет с момента его первого полёта, а также делятся планами на будущее. «Юрий Алексеевич, мы так много сделали, но еще больше нам только предстоит сделать», — говорит учёный-астрофизик Константин Батыгин.

Добавим, что за несколько часов видео посмотрели более двух миллионов человек. Ролик попал в тренды русскоязычного YouTube.

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