Стокгольм, , 14:21 — REGNUM С 12 апреля в лене Вестерботтен (северная часть Швеции) граждане, родившиеся в 1951 году и ранее, могут записаться на прием для вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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Письмо от региональной администраций с информацией о том, как записаться на прием, отправляется домой по почте людям 1947−1951 годов рождения.

«Теперь записаться на прием могут люди от 70 лет и старше. Даже взрослые граждане, проживающиеся вместе с этими людьми, теперь могут вакцинироваться, но они должны записываться на прием самостоятельно», — заявил журналистам Ронни Лестандер, отвечающий за вакцинацию в Вестреботтене.

Отмечается, что письмо о вакцинации может прийти через несколько дней. Однако если пожилые граждане возьмут инициативу в свои руки, то они смогут привиться уже сегодня, 12 апреля.

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