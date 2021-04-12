Джакарта, , 14:17 — REGNUM В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что ожидают результаты клинических испытаний в Китае, который рассматривает возможность смешивания нескольких вакцин против коронавируса, сообщает Kompas.

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«Мы просто подождем, потому что еще предстоит пройти различные клинические испытания, чтобы убедиться, что эта идея эффективна», — заявила Сити Надия Тармизи, пресс-секретарь отдела вакцинации против COVID-19 при министерстве здравоохранения Индонезии.

Правительство Индонезии примет решение в отношении использования подобной вакцины после завершения клинических испытаний.

Напомним, Китай рассматривает возможность смешивания различных вакцин против коронавируса для повышения эффективности, которая в настоящее время относительно низкая.