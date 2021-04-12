Таллин, , 14:16 — REGNUM В понедельник, 12 апреля, Полиция безопасности Эстонии (КаПо) представила свой традиционный ежегодник, в котором по не меньшей традиции большая часть материалов посвящена якобы «российской угрозе».

Ежегодник КаПо опубликован в открытом доступе на сайте охранной полиции страны в эстонской и английской языковых версиях.

Уже первая глава сборника после вступления названа «Влияние Кремля в Эстонии». Всего «российской деятельности по подрыву эстонской государственности» прямо или косвенно посвящены 21 из 27 глав сборника. По мнению эстонских спецслужб, Россия в целях «подрыва» Эстонии использует как активистов местной русской общины, в том числе защитников русского образования (образование на родном языке), так и правых консервативных радикалов. Из внешних «рычагов влияния» названы российские государственные или связанные с государством СМИ, НКО и организации вроде «Россотрудничества», а также историки и влиятельные лица СМИ и соцмедиа.

В КаПо уверены, что Россия использует различные исторические даты (День Победы, начало Великой Отечественной войны, вступление Эстонской Республики в СССР и освобождение Эстонии от немецко-фашистских войск) как одни из «информационно-пропагандистских рычагов». В ежегоднике вновь, как и в прежние годы, утверждается, что Россия пытается посеять сомнения эстоноземельцев в термине «оккупация».

Впервые одна из глав сборника посвящена угрозам со стороны Китая. В частности, рассказывается о первом в истории страны уголовном процессе против гражданина Эстонии, уличенного в работе на китайскую внешнюю разведку.

До 2017 года в Ежегодники КаПо ежегодно включалось ИА REGNUM в качестве «информационной угрозы» эстонской государственности, а его руководителям агентства был запрещен въезд в страну.