Екатеринбург, , 14:23 — REGNUM Более 25 тыс. жителей Свердловской области прошли вакцинацию от коронавируса в течение выходных дней (10−11 апреля). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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По данным структуры, первым компонентом вакцины привились уже 267 тыс. человек. Второй этап вакцинации прошли более 174 тыс. жителей.

Более 30% жителей, привившихся обоими компонентами, — пожилые люди. «Почти 57 тысяч уральцев пожилого возраста поставили оба компонента», — уточнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регион доставили крупную партию вакцины «Спутник V» (30,6 тыс. доз).

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