Москва, , 14:15 — REGNUM «Справедливая Россия — За правду» намерена добиться введения в России так называемого справедливого базового дохода, если инициатива найдет поддержку, выплаты граждане станут получать с 2022 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля, об этом сообщил сопредседатель партии Захар Прилепин перед заседанием экспертного совета в Госдуме.

«Справедливый базовый доход, здесь речь идет о деньгах, которые каждый россиянин получает просто по факту его рождения и жизни в России. Тут немедленно возникают разговоры о так называемых социальных иждивенцах, что является в известном смысле комичным, потому что 10 тыс. рублей — иждивенцем не станешь, но эти деньги повышают статус гражданина даже в его собственных глазах», — отметил Прилепин.

Новый доход, по мнению политика, «это возможность купить книгу, сходить в театр, сходить в кино, купить ребенку или близким какие-то подарки, — то есть это такой элемент самоуважения».

"С точки зрения экономической мы этот вопрос рассматривали, и государство имеет такие возможности, в сущности это даже выгодно, эти деньги находятся внутри экономики и не будут являться дестабилизирующим фактором», — привел он аргументы.