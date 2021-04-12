Москва, , 14:22 — REGNUM Россия рискует превратиться в страну-поставщика кадров в иностранные государства. Такой прогноз 12 апреля сделал член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению правозащитника, к подобному состоянию Россию может привести внедрение цифрового обучения. Глобализация образования в РФ снимет барьеры в виде непризнания российских дипломов, и обученные на бюджетные деньги специалисты будут массово покидать страну и переезжать на работу в другие страны, считает эксперт.

«Как только говорят о бесплатном образовании, значит мы должны стать фабрикой бесплатных кадров для ряда стран», — сказал Ашманов.

Читайте ранее в этом сюжете: Цифровое образование назвали угрозой нацбезопасности России