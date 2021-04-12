Йёнчёпинг, , 14:18 — REGNUM Почти 2 000 доз вакцины от COVID-19 были выброшены в Йёнчёпинге, расположенном в южной части Швеции. Об этом сообщила радиостанция P4 Jönköping.

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Причина, по которой неиспользованные дозы вакцины были выброшены, заключается в неправильном хранении препарата. По ошибке порядка 2 000 доз поместили в морозильные камеры вместо холодильников, вследствие чего препарат просто замерз.

Отмечается, что речь идет о вакцине производства AstraZeneca. За устранение ошибок и возмещение ущерба отвечает кампания Tamro, в чью обязанности входит транспортировка вакцины в регионы.

«Конечно, очень жаль, что это произошло, и мы глубоко сожалеем о случившемся» — говорится в пресс-релизе генерального директора Tamro Ларса Шенаца.

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