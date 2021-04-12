Лондон, 12 апреля 2021, 14:14 — REGNUM Игра-платформер VVVVVV получила новое обновление спустя 11 лет после релиза. Об этом 12 апреля сообщает «Игромания».
Обновление улучшило работу VVVVVV на современных компьютерах и добавило поддержку частоты 60 кадров в секунду. Помимо этого, в редакторе проекта появились дополнительные функции.
Напомним, в VVVVVV игроки управляют капитаном космического корабля, который должен спасти членов своего экипажа после внезапного крушения. Разработкой проекта занимался геймдизайнер Терри Кавана.
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