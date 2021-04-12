Красноярск, , 14:13 — REGNUM Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков 12 апреля поприветствовали с борта Международной космической станции гостей и участников молодежной площадки «Поколение 2030» Красноярского экономического форума (КЭФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Красноярского края.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Поехали!» — в России и мире отмечают День космонавтики»

Космонавты пожелали всем успешной работы на форуме, новых перспективных решений и плодотворных дискуссий.

По словам российских космонавтов, «Поколение-2030» — это уникальная дискуссионная площадка, из года в год собирающая самых активных и инициативных участников со всей России.

Молодежная площадка КЭФ «Поколение-2030» в 2021 году приурочена к 60-летию полёта человека в космос. Её участники 12−13 апреля обсудят влияние космической отрасли на бизнес, образование и урбанистику.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 12 апреля стартовал экономический форум.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярске стартовал экономический форум