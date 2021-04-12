Стокгольм, , 14:15 — REGNUM Правительство Швеции ожидает позитивной конъектуры для восстановления экономики после пандемии коронавируса. Власти также надеются на более низкую безработицу по сравнению с предыдущими прогнозами. Об этом в ходе пресс-конференции, состоявшейся 12 апреля, заявила министр финансов Швеции Магдалена Андерссон, передает газета Aftonbladet.

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«Ожидается, что осенью экономический рост ускорится», — отметила Андерссон.

По прогнозу минфина, рост ВВП Швеции в этом году составит 3,2%, в следующем году шведская экономика вырастет еще на 3,8%. В предыдущем прогнозе, опубликованном незадолго до Рождества, рост ВВП в этом году прогнозировался на уровне 3,0% и 3,7% в следующем году.

«По нашим оценкам, к концу этого года мы вернемся к тому уровню ВВП, который был до кризиса», — резюмировала министр.

По прогнозам, безработица в этом году в Швеции составит 8,7%, а затем начнет резка падать и достигнет показателя в 7,9% в следующем году.