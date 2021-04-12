Чебоксары, , 14:13 — REGNUM В Красноармейском районе Чувашии закупают полноприводный автомобиль с начальной ценой в 2,4 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является муниципальное бюджетное учреждение «Центр финансового и хозяйственного обеспечения» Красноармейского района. Для муниципалитета закупают легковой полноприводный автомобиль с автоматической коробкой передач и мощностью не менее 149 лошадиных сил.

Начальная цена контракта определена в размере 2 402 667 рублей. Данные расходы предусмотрены в местном бюджете Красноармейского района.

Аукцион назначен на 20 апреля.

Отметим, что внедорожник должны поставить в село Красноармейское по проспекту Ленина, 35, где расположена администрация района.

Отметим, что в 2020 году в консолидированный бюджет Красноармейского района поступило 500 млн рублей, в том числе собственные доходы составили 114,4 млн рублей.