Москва, , 14:11 — REGNUM Действия израильской стороны (взрыв на ядерном объекте в Иране) могут сорвать переговорный процесс по вопросу возобновления ядерной сделки Ирана и США, который происходит сейчас, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Noble Russian Finance Club Василий Коновалов.

«В ситуации, когда Израиль, располагающий ядерным оружием, периодически наносит по территории Ирана открытые авиаудары и устраивает теракты, очень сложно будет убедить иранское общественное мнение, что сделка с США, — это хороший бизнес.

Тем более, что такие атаки происходили и во время действия прошлой сделки, а затем договоренности были без всяких причин отменены Трампом. Очевидно, Израиль стремится не допустить мирного диалога между Тегераном и Вашингтоном.

С другой стороны, последние договоренности Ирана с Китаем снижают для Ирана значимость американских санкций, так что причин вновь договариваться с Вашингтоном все меньше.

Обострение ситуации в регионе традиционно позитивно для рынка нефти», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля на заводе по обогащению урана в Натанзе (Иран) произошла авария в электрической сети. Позднее в Иране заявили, что к аварии на ядерном объекте причастен Израиль.

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