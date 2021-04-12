Стокгольм, , 14:16 — REGNUM Правительство Швеции выделит 30 миллионов крон (€3 млн) на создание единой цифровой инфраструктуры для выдачи свидетельств о вакцинации от COVID-19. Об этом со ссылкой на пресс-релиз правительства сообщила газета Aftonbladet.

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Предложение о выдаче свидетельств о вакцинации направлено на то, чтобы дать возможность всем привитым от COVID-19 гражданам Швеции предоставить в случае необходимости легко верифицируемый документ об иммунизации в цифровом или бумажном формате.

Сертификат вакцинации разработан в соответствии с международными требованиями и предназначен для облегчения процедуры оформления поездок по миру. Работа по разработке технических решений будет проводиться этой весной с участием трех ведомств: Цифрового агентства общественного здравоохранения, Агентства общественного здравоохранения и Шведского агентства цифрового управления (DIGG).

Ожидается, что система будет введена в действие уже в июне.

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